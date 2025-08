Bregovic accende la piazza Successo del concerto del musicista bosniaco tra ’matrimoni’ e ’funerali’

Alla fine non ce l’hanno fatta a restare seduti davanti al palco. Nell’ultima parte di concerto, infatti, trascinati dalla musica, gli spettatori si sono alzati tutti per ballare, raggiunti da quelli che erano giĂ in piedi in fondo alla piazza. In tutto un migliaio di persone. Goran Bregovi? e The Wedding and Funeral Band hanno illuminato piazza Aranci con uno spettacolo – inserito nel cartellone di ’Palcoscenici stellati’ – coinvolgente, attraverso uno stile inconfondibile, che mescola tradizioni balcaniche, rock e sonoritĂ etniche. Il musicista bosniaco, 75 anni, che tornava nella nostra provincia dopo 7 anni (indimenticabile il suo concerto alla cava Lazzareschi, in localitĂ Tarnone, nel giugno del 2018), ha ancora l’entusiasmo di un ragazzino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bregovic accende la piazza. Successo del concerto del musicista bosniaco tra ’matrimoni’ e ’funerali’

