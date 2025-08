Bonus Giorgetti in busta paga da agosto | chi riceve i primi pagamenti

L’INPS ha confermato l’avvio dei pagamenti del bonus Giorgetti a partire da agosto 2025. La misura si rivolge a quei lavoratori che, pur avendo raggiunto i requisiti per la pensione anticipata, scelgono di restare in servizio. L’obiettivo del governo è incentivare la permanenza nel mondo del lavoro, premiando chi rinuncia momentaneamente al pensionamento. Chi può . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Attivo il bonus Giorgetti: pensioni, cambia tutto - Diventa operativo il cosiddetto bonus Giorgetti, ovvero l'incentivo per il posticipo del pensionamento attraverso il quale i lavoratori dipendenti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, e scelgono di proseguire l’attività  lavorativa dipendente, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'assicurazione generale per l’invalidità , la vecchiaia e i superstiti o a forme sostitutive ed esclusive, e ottenere direttamente nella retribuzione gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la facoltà  di rinuncia.

Bonus Giorgetti per chi rinuncia alla pensione, quanto aumenta lo stipendio - In una nota, l’Inps ha comunicato l’allargamento della platea per l’incentivo al posticipo del pensionamento, comunemente noto anche come bonus Giorgetti.

A chi spetta il bonus Giorgetti per chi rimanda la pensione - Arriva il bonus Giorgetti per chi rimanda l'uscita dal lavoro.I lavoratori dipendenti che raggiungono a fine 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (la cosiddetta Quota 103) o quelli per la pensione anticipata (almeno 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini, un anno in meno per.

