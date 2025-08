Bompiani & Co ultima farsa | Mi dichiaro cittadino di Gaza Ma poi

Lo Stato di Palestina à la carte. È l’ultima trovata dei nemici di Israele, che hanno escogitato un’idea propagandistica assolutamente stramba. Basta una mail e dichiari di essere domiciliato a Gaza. Nemmeno per Capalbio si può fare così. Magari preferirebbero dopo la realizzazione del progetto vacanziero di Donald Trump che fece tanto rumore. Ovviamente, di questi tempi è imprudente andare da quelle parti. Certo non per la residenza – e dove li trovi i vigili urbani disponibili a certificarla – e quindi pensi di cavartela col domicilio artefatto. Almeno in Italia si deve indicare con correttezza dove sei domiciliato, perché ci sono regole precise; no, adesso i campioni della sinistra pro-Pal hanno inventato lo slogan “abitiamo a casa loro”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bompiani & Co, ultima farsa: "Mi dichiaro cittadino di Gaza". Ma poi...

A #Gaza come a #Capalbio, ma stavolta non lo dice #Trump La #sinistra snob lancia il domicilio palestinese a distanza, contro #Israele dal divano. Ormai siamo alla farsa Vai su X

