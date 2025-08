Bolognesi vuol dire radio Emittente da mezzo secolo

CASTELFRANCO Aneddoti, risate, ricordi, un po’ di nostalgia per i dischi in vinile e i collegamenti dalle cabine a gettoni, nell’incontro al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta che ha celebrato il mezzo secolo di radio della famiglia Bolognesi. La prima trasmissione, con la voce di Marilena Bolognesi, è stata il 15 novembre del 1975. Si chiamava Radio Pisa e fu la geniale idea dei fratelli Remo e Romolo (detto Franco) Bolognesi e di altri soci e vollero puntare all’etere senza tralasciare la loro prima impresa nel settore calzaturiero. Una scommessa? Di piĂą. Quasi un tuffo nell’incoscienza l’aver fondato la prima radio libera in Toscana (la dodicesima in Italia) che un paio d’anni dopo costrinse i fratelli Bolognesi e gli altri soci a fare i conti con i debiti, ben sei milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bolognesi vuol dire radio. Emittente da mezzo secolo

In questa notizia si parla di: bolognesi - radio - mezzo - secolo

Bolognesi vuol dire radio. Emittente da mezzo secolo; Above the Clouds di Giulia Neri al Lagazuoi EXPO Dolomiti: il vernissage che ha dato il via alle celebrazioni dei 50 anni di Radio Cortina; Onde libere: mezzo secolo di voci riminesi.

Bolognesi vuol dire radio. Emittente da mezzo secolo - Alla Versiliana un incontro su Radio Pisa, Radio Quattro e ora Radio Bruno. Segnala lanazione.it