Bolognesi a Meloni ' no a riscritture della storia'

Condannare la strage di Bologna senza riconoscerne e condannarne la matrice fascista è come condannare il frutto di una pianta velenosa, continuando ad annaffiarne le radici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bolognesi a Meloni, 'no a riscritture della storia'

Strage di Bologna 2 agosto, Bolognesi attacca: “Le sentenze inchiodano Meloni” - Bologna, 28 luglio 2025 – “Hanno fermato il tempo, non la verità”. Il manifesto del 45esimo anniversario della strage della stazione di Bologna che provocò 85 vittime è un po’ la sintesi di quest’anno importantissimo per l’associazione dei famigliari delle vittime guidata da Paolo Bolognesi che, proprio sabato, passerà il testimone a Paolo Lambertini rimanendo presidente onorario.

Strage del 2 agosto, Bolognesi attacca: “Le sentenze parlano chiaro e Meloni lo sa" - Ancora tante domande restano senza risposta dietro la strage del 2 agosto di 45 anni fa alla stazione di Bologna.

