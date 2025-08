Bologna in ansia per Bernardeschi ko al ginocchio nell’amichevole con la Vis Pesaro

2025-08-01 20:10:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Brutte notizie per il Bologna, che perde Federico Bernardeschi per infortunio. Il trequartista italiano è stato costretto al cambio nell’amichevole persa 3-2 con la Vis Pesaro a Casteldebole per un problema al ginocchio: secondo SportMediaset, rischia un lungo stop. Sabato verrà sottoposto agli accertamenti strumentali del caso per stabilire l’esatta entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero. Bernardeschi aveva segnato su rigore il goal del momentaneo 2-2 al 32? e al 55? ha lasciato il posto a Karlsson, poi sostituito a sua volta da Dallinga al 67?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

