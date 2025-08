Blitz nella notte | salvata una donna e due figli minorenni | sequestrati da un 53nne straniero

"Aiuto ci picchia e minaccia: siamo sotto sequestro da almeno 48 ore. Liberateci": è stato il grido della donna alla vista della tasck-force dei Carabinieri della Compagnia di Gubbio, con il sostegno del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia i Roma, che aveva fatto irruzione in un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

