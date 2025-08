Blitz nel cuore di Napoli nei ristoranti | sequestrati 45 kg di alimenti

Operazione interforze nel quartiere San Lorenzo, lungo via Pietro Colletta, finalizzata alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie, amministrative e lavorative di diverse attività commerciali del settore food. L’intervento – condotto in fascia serale e notturna – ha visto la partecipazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: blitz - cuore - napoli - ristoranti

Vergogna a Pietralacroce, discarica nel cuore del Parco: blitz della Forestale - Ancona, 24 giugno 2025 – Un vero e proprio accampamento abusivo realizzato con rifiuti è spuntato nel cuore verde di Ancona, al Forte Altavilla, a Pietralacroce, in uno dei quartieri più richiesti della città .

Blitz contro gli ambulanti abusivi:Â sequestri e denunce nel cuore di Napoli - Controlli congiunti della guardia di finanza e della polizia municipale di Napoli sono stati svolti nei pressi del corso Umberto e nei vicoli del rione Lavinaio.

Catania, blitz ‘Naumachia’, colpo al cuore del clan Santapaola-Ercolano: gli arrestati - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’operazione di vasta portata colpisce al cuore il clan Santapaola-Ercolano.

Blitz nel cuore di Napoli nei ristoranti: sequestrati 45 kg di alimenti; Gennaro di Diamanti del Mare dopo il blitz di Asl e vigili: Ristorante aperto, non credete a tutte queste stronz....; Blitz dei carabinieri: nei guai diversi ristoranti e lidi di Ischia.

Stop per due ristoranti pizzeria a Forcella, 11mila euro di multe e cibo sequestrato: sospese le attività - Blitz di Polizia Locale, Asl, Ispettorato Lavoro, Abc, Enel in via Pietro Colletta. Segnala fanpage.it

Blitz nei Quartieri Spagnoli: irregolarità in 5 negozi, scattano sanzioni e sospensioni - Napoli – Un’operazione congiunta di controllo ha messo sotto la lente d’ingrandimento i Quartieri Spagnoli, cuore pulsante della città, ma spesso teatro di ... cronachedellacampania.it scrive