Bitcoin | Strategy di Michael Saylor acquista 21.000 BTC con la più grande offerta pubblica del 2025

Strategy di Saylor acquista 21.021 BTC, mentre Bitcoin Hyper ($HYPER) raccoglie oltre 6 milioni in prevendita. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Bitcoin: Strategy di Michael Saylor acquista 21.000 BTC con la più grande offerta pubblica del 2025

In questa notizia si parla di: bitcoin - strategy - saylor - acquista

Strategy investe altri $110 milioni in Bitcoin mentre BTC Bull supera i $7 in prevendita - Strategy amplia la sua riserva strategica di Bitcoin con 1.045 nuovi BTC, per un valore attuale vicino ai 41 miliardi, mentre BTC si avvicina ai suoi nuovi massimi storici.

Strategy aggiunge 21.021 Bitcoin: quanto valgono le riserve totali - Strategy prosegue la sua inarrestabile corsa alle criptovalute. Con un’operazione da 2,46 miliardi di dollari, l’azienda statunitense ha acquistato altri 21.

Strategy acquista altri 21.021 #Bitcoin per 2,46 miliardi $ (117.256$ per BTC) Ora detiene 628.791 BTC per un valore totale di 46 miliardi $ Saylor raddoppia: “Il miglior deposito di valore al mondo è il BTC.” #CryptoNews #BTC #MicroStrategy Vai su X

Michael Saylor ci riesce di nuovo: effettua un acquisto record di Bitcoin dopo aver raccolto 2.500 miliardi di dollari; Strategy vs Bitcoin, perché la creatura di Saylor corre più del doppio della cripto (su cui si basa)?; Strategy: Michael Saylor Raccoglie 2 Miliardi di Dollari per Comprare più Bitcoin.

Strategy aggiunge 21.021 Bitcoin: quanto valgono le riserve totali - Con un'operazione da 2,46 miliardi di dollari, Strategy ha acquistato altri 21. Si legge su msn.com

2,4 miliardi di dollari investiti in Bitcoin: Strategy respinge Trump Media - 46 billion at ~$117,256 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25. Scrive criptovaluta.it