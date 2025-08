Bissouma Juventus non tramonta questa opzione per il centrocampo bianconero Tutti gli aggiornamenti sul futuro del maliano

degli Spurs. La Juventus continua a lavorare su più fronti per rinforzare il centrocampo e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Yves Bissouma resta uno dei più concreti sul tavolo bianconero. Il centrocampista maliano del Tottenham rappresenta infatti una delle opzioni più accessibili per rapporto qualità -prezzo, in un mercato in cui le alternative principali sembrano difficili da raggiungere. La Juventus, infatti, ha identificato Morten Hjulmand  come primo obiettivo per la mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bissouma Juventus, non tramonta questa opzione per il centrocampo bianconero. Tutti gli aggiornamenti sul futuro del maliano

In questa notizia si parla di: juventus - centrocampo - bianconero - maliano

Jashari Juventus, conferme sul nuovo obiettivo per il centrocampo: possibile duello in Serie A! Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Jashari Juventus, conferme sul nuovo obiettivo! I dettagli sul centrocampista e gli ultimi aggiornamenti.

Lazio-Juventus, Baroni: “Siamo mortificati”. L’allarme di Gila: “Con due a centrocampo soffriamo troppo” - I biancocelesti non vanno oltre il pareggio all’Olimpico con la squadra di Tudor, ripresa nel recupero dal gol di Vecino che però allontana comunque la Champions La Lazio recupera sul pareggio la Juventus nel recupero e si tiene in corsa per la Champions, anche se ora è senza dubbio più complicata visto il calendario a confronto delle due squadre.

Calciomercato Juventus: due sogni a centrocampo! «Loro spostano gli equilibri». Assalto a questi giocatori in estate? Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: ci sono due sogni a centrocampo! «Loro spostano gli equilibri».

Juve, la lista di Comolli per il centrocampo: l'ultima idea è Xhaka, poi Bissouma e...; Juve, idea Bissouma per il centrocampo; Gazzetta - Juventus, per il centrocampo idea Bissouma: i dettagli.

Bissouma Juve a singhiozzo: è tra gli obiettivi più economici a centrocampo, ma c’è un nuovo ostacolo. Le ultime sul maliano del Tottenham - Bissouma Juve a singhiozzo: è tra gli obiettivi più economici a centrocampo, ma c’è un nuovo ostacolo. Riporta juventusnews24.com

Bissouma Juve ipotesi concreta per il centrocampo bianconero: occhi in casa Spurs, ma non tramontano queste alternative - Bissouma Juve ipotesi concreta per il centrocampo bianconero: occhi in casa Spurs, ma non tramontano queste alternative per la squadra di Tudor La Juventus continua a lavorare sul mercato per rafforza ... Scrive juventusnews24.com