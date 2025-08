Biologo massacrato in Colombia | preso l’uomo che nascose il corpo

Ferrara, 2 agosto 2025 – C’è un quinto arresto per l’omicidio di Alessandro Coatti, il biologo 38enne originario di Longastrino assassinato e fatto a pezzi il 6 aprile nella regione caraibica della Colombia. Dopo la cattura nelle scorse settimane di quattro degli autori del barbaro delitto, le autorità colombiane hanno individuato un altro membro della gang. A riportare la notizia è il quotidiano Hoy-Diario del Magdalena. MORTO OMICIDIO COLOMBIA ALESSANDRO COATTI Secondo il giornale sudamericano il sospettato si chiama José Diazgranados Soteldo, noto con lo pseudonimo di ‘Dsquared’. L’uomo è stato intercettato dalle unità della Sezione investigativa criminale a bordo di un camion su una strada a est di Santa Marta, città in cui si trovava il ricercatore italiano quando è stato ucciso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biologo massacrato in Colombia: preso l’uomo che nascose il corpo

