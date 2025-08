Bimba rapita in un centro commerciale | si avvicina la prende in braccio e la porta via Arrestato

Sembrava un cliente qualunque. Camminava con calma tra i corridoi del centro commerciale, si è avvicinato all’area giochi, è entrato. Nessuno si è insospettito. Poi, approfittando di un attimo di distrazione, ha seguito una bambina uscita da sola dallo spazio riservato ai piĂą piccoli. L’ha presa in braccio e, senza fretta, si è allontanato con lei. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che hanno registrato in modo nitido le fasi di quello che la polizia ha poi definito un tentato rapimento. Nel video si vede la bambina, scalza, vagare spaesata. Lui la intercetta, la solleva, e in pochi secondi esce dalla visuale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: centro - commerciale - braccio - bimba

