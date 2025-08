Billy Corgan parla di Ozzy Osbourne e dell’ultimo soundcheck dei Black Sabbath

Lo scorso 5 luglio Billy Corgan ha preso parte, insieme a numerosi altri artisti, ha preso parte a Back to the Beginning, il concerto d’addio dei Black Sabbath che si è tenuto a Birmingham. Ora, dopo la morte di Ozzy Osbourne, scomparso il 22 luglio, il frontman degli Smashing Pumpkins lo ha voluto ricordare nel corso di un intervento al Klein.Ally.Show su KROQ Radio. Il cantante ha raccontato: «Essere lì con loro è stato magico. È stato un live incredibile, un’esperienza pazzesca. Direi che è stato il più grande evento musicale di un solo giorno: davvero straordinario. Ognuno ci ha messo il cuore per trasmettere il proprio amore per Ozzy». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Billy Corgan parla di Ozzy Osbourne e dell’ultimo soundcheck dei Black Sabbath

