Bilancio maggiori entrate per un totale di 740mila euro

Nell'ultima riunione del Consiglio comunale di Porto San Giorgio è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di Bilancio e l' assestamento generale 2025-2027. Lo rende noto l'assessore al bilancio Alessandra Petracci (in foto), la quale spiega che "la salvaguardia è una verifica obbligatoria e periodica dello stato di salute dell'Ente, e comporta un'analisi approfondita per assicurare che il Bilancio mantenga la sua sostenibilità e rispetti i vincoli normativi. Le verifiche che abbiamo effettuato hanno dato atto della permanenza degli equilibri generali. Non risultano segnalati, inoltre, debiti fuori bilancio.

La Gilda degli Insegnanti traccia un bilancio agrodolce sull’anno scolastico e invoca maggiori investimenti nella cultura per prevenire i conflitti - Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, ha diffuso un video sui social media per commentare la chiusura dell'anno scolastico 2024-2025.

CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTÀ DI NOCERA INFERIORE DEL 30 LUGLIO 2025 ORDINE DEL GIORNO: 1. Variazioni di assestamento generale di bilancio ( Art. 175,...

Bilancio 2025-2027: le nuove misure approvate dal consiglio regionale - Numerosi gli emendamenti presentati dalla minoranza, una riunione tra i capigruppo per decidere quali approvare ... Lo riporta primocanale.it

Regione Lombardia, bilancio approvato: entrate per 34 miliardi - Bilancio Regione Lombardia: 23 miliardi per la sanità Le entrate previste per il 2025 ammontano a circa 34 miliardi, mentre e' di 23 miliardi la spesa destinata alla gestione della sanita