Bilancio del primo semestre Segno negativo in riviera

Non sono affatto incoraggianti i dati provvisori degli arrivi e delle presenze turistiche nella nostra provincia nei primi sei mesi dell’anno. Dai dati forniti dalla Camera di commercio, a livello provinciale si evidenzia una diminuzione annua degli arrivi dell’1,4% (521.007 unitĂ ) e, lievemente, delle presenze dello 0,3% (1.965.274 unitĂ ). Le flessioni, rispetto ai primi sei mesi del 2024, riguardano gli italiani (-1,9% di arrivi e -1,6% di presenze) mentre gli ospiti stranieri sono in aumento (+1,2% di arrivi e +5,4% di presenze). Il mese di giugno chiude con un -5,5% di arrivi e -1,1% di presenze, con una dinamica, in merito alla provenienza, uguale a quella complessiva: ovvero, calo della clientela italiana (-8,8% di arrivi e -6,1% di presenze) e incremento per quella straniera (+14,5% di arrivi e +26,7% di presenze). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bilancio del primo semestre. Segno negativo in riviera

