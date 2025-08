Biesse | il rosso è di 7 milioni Il fatturato in calo del 18,4 per cento

Biesse: il rosso è di 7 milioni e spiccioli. Il calo del fatturato è del 18,4% per cui si passa dai 395 milioni dei primi sei mesi del 2024 agli attuali 322 milioni di euro. La posizione finanziaria netta è netto peggiormento. Questi sono i dati dei primi sei mesi di quest’anno di questa società che è quotata in Borsa e che ha ‘ancorato’ il titolo attraverso un riacquisto azioni. A Chiusa di Ginestreto larga parte degli amministrativi sono in solidarietà e lo rimarranno fino a settembre. E se le cose non cambiano, come spera l’amministrazione delegato Roberto Selci, si potrebbe proseguire con gli ammortizzatori sociali per altri mesi ancora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biesse: il rosso è di 7 milioni. Il fatturato in calo del 18,4 per cento

In questa notizia si parla di: milioni - biesse - rosso - fatturato

Biesse: il rosso è di 7 milioni. Il fatturato in calo del 18,4 per cento; Biesse, il fatturato crolla. E i conti vanno in rosso; Biesse, il fatturato crolla. E i conti vanno in rosso.

Tbs Crew di Chiara Ferragni, l'impero della regina delle influencer si è disintegrato: fatturato in calo del 94% e perdite da oltre 2 milioni - Il 2024 si chiude con un bilancio pesantemente negativo per Tbs Crew, la società controllata da Chiara Ferragni attraverso la holding Sisterhood srl ... Come scrive affaritaliani.it

Wizard va in rosso per 12 milioni | MilanoFinanza News - Manifattura lane Gaetano Marzotto fa cambiare dal nero al rosso il bilancio 2024 di Wizard, che fa capo per ... Scrive milanofinanza.it