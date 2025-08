Bernini risponde a Bolognesi | Totale e pieno disaccordo a ogni collegamento tra attualità e l' orrore della strage

La ministra risponde alle parole del presidente dell'associazione delle strage del 2 agosto e aggiunge: "Ma sono rimasta sul palco per il profondo rispetto personale e nome del Governo nutro nei confronti dei familiari delle vittime".

Strage di Monreale, il terzo killer non risponde al giudice - Il 19enne Mattias Conti, accusato per la strage di Monreale, si avvale della facoltĂ di non rispondere

Il presidente dell'associazione delle vittime torna ad attaccare frontalmente il governo, per il quale sabato alla commemorazione sarà presente la ministra Bernini: "C'è una sfilza di terroristi che arrivano tutti dall'Msi, per esempio chi proteggeva Bellini: quindi c

45 anni fa la strage di Bologna. Mattarella: "Spietata strategia neofascista". Bolognesi a Meloni: "No a riscritture della storia" - Il capo dello Stato: "L'Italia rispose con fermezza, respingendo anche le complicità in apparati dello Stato".

Strage Bologna: Schlein, anche chi governa legga le sentenze - "Sono passati 45 anni e quello che dicono i familiari delle vittime è dentro alle sentenze, di cui appunto bisogna assicurare la pubblicazione, per cui invito tutti a leggere quelle sentenze, anche ch ...