Bernardini De Pace querela Fabrizio Corona | Audio falso quella persona non sono io

Anna Maria Bernardini De Pace, ex suocera e legale di Raoul Bova ha querelato per diffamazione Fabrizio Corona. Ne dà notizia Fulvio Fiano sul Corriere della Sera. E al centro dell’esposto c’è il contenuto di un audio, secondo l’avvocato falso, sostenuto dall’ex re dei paparazzi. Si aggiunge quindi un nuovo tassello sulla vicenda dell’attore, la cui relazione con la modella Martina Ceretti e i tentativi ricevuti di pressione per evitare la diffusione dei messaggi, è finita su tutti i giornali. Oltre all’ esposto di Bova al Garante della privacy per limitare la diffusione degli audio che lo riguardano e oltre ai presunti tentativi di estorsione (ora al vaglio della procura di Roma), si aggiunge un’altra accusa, mossa stavolta da Bernardini De Pace stessa. 🔗 Leggi su Open.online