Berco via libera al nuovo contratto | Messi in sicurezza i lavoratori

L’accordo c’è. Dopo mesi di trattativa e una crisi che ha messo in discussione assetti produttivi e occupazionali, i lavoratori Berco hanno approvato a larga maggioranza l’ipotesi di intesa (l’accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo aziendale) siglata il 22 luglio e ratificata il giorno successivo al Mimit. Il referendum interno, ha certificato il consenso sull’impianto proposto da Fim, Fiom e Uilm, insieme alle Rsu, al termine di un negoziato interamente gestito in sede aziendale. Il risultato è netto: l’85% dei lavoratori votanti (519) ha votato a favore. Un passaggio decisivo, in una vertenza che fino a poche settimane fa sembrava ancora incagliata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Berco, via libera al nuovo contratto: "Messi in sicurezza i lavoratori"

