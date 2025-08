Berardi ha fatto 31 Ed è ancora a Sassuolo

Il regalo piĂą atteso dai tifosi arriverĂ una volta perfezionata la trattativa che ne farĂ un neroverde a vita. Nel frattempo, facile immaginare che ne abbia scartati altri in famiglia, Domenico Berardi, che ieri ha compiuto gli anni. Nato a Cariati Marina, in provincia di Cosenza, il primo agosto 1994, Berardihno ha fatto 31, e pazienza se la giornata ha coinciso con la ripresa degli allenamenti che ha visto i neroverdi di nuovo in campo al Mapei Football Center dopo qualche giorno di riposo post-ritiro. Lo stupore, ammettiamolo, è che l’attaccante neroverde, l’uomo senza dubbio piĂą decisivo (148 gol in 399 presenze) e vincente (un titolo europeo e un bronzo in maglia azzurra) della storia del Sassuolo, ne faccia ancora parte, della storia del Sassuolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Berardi ha fatto 31 Ed è ancora a Sassuolo

In questa notizia si parla di: berardi - fatto - sassuolo - neroverde

Non puoi dire Sassuolo senza dire Berardi. Tanti auguri Mimmo, il neroverde per sempre Vai su X

Interesse Sassuolo per Rugani, la Juve dice di no Ritornato dall’esperienza all’Ajax, il difensore bianconero rimarrà a Torino! Su di lui si era fatta viva la squadra neroverde, ma le parole di Carnevali (Ceo Sassuolo) hanno fatto capire la volontà della Vai su Facebook

Domenico Berardi e il Sassuolo: un trionfo di emozioni e successi; Berardi e la Serie A ritrovata: Futuro? Sassuolo una famiglia, e io...; Il Sassuolo vuole blindare Berardi: gli offrirà un rinnovo “a vita”.

Berardi ha fatto 31 Ed è ancora a Sassuolo - La bandiera, classe 1994, ha festeggiato ieri l’ennesimo compleanno in neroverde: ormai non si parla più di addio, ma di rinnovo ... Come scrive sport.quotidiano.net

Sassuolo: Rivoluzione in vista? Berardi e altri senatori sotto esame - Ora, detto che il mercato di Berardi lo farà, come ogni anno, soprattutto la volontà del talento calabrese, sotto esame ci sono anche Filippo Romagna (in neroverde dal 2019, il suo contratto ... Riporta ilrestodelcarlino.it