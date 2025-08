Benevento Russo Lega | Commercio in agonia urge un piano serio di rilancio del centro storico

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Nanni Russo, già consigliere comunale di Benevento e dirigente della Lega Salvini Premier Provincia di Benevento “ Il centro storico di Benevento, un tempo cuore pulsante del commercio locale, oggi appare sempre più desolato di giorno e insicuro di sera, in preda a fenomeni di vandalismo e degrado. Corso Garibaldi, simbolo dell’economia cittadina, è ormai lo specchio delle difficoltà quotidiane vissute dai piccoli commercianti, costretti a chiudere uno dopo l’altro nel silenzio generale. Mentre le saracinesche abbassate si moltiplicano in tutta la Città – anche tra attività storiche che hanno resistito per decenni – l’unica risposta dell’amministrazione Mastella sembra essere la proliferazione di nuove autorizzazioni alla grande distribuzione, senza alcun piano strategico di compensazione o tutela per il commercio di prossimità . 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, Russo (Lega): “Commercio in agonia, urge un piano serio di rilancio del centro storico”

