Missione compiuta per Benedetta Pilato e Anita Bottazzo, impegnate nelle batterie dei 50 rana femminili, nella penultima giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Alla World Aquatics Championships Arena di Singapore c’era curiositĂ nel comprendere la condizione di Pilato, reduce da una stagione molto complicata, citando la mancata qualificazione nei 100 rana. La pugliese, da questo punto di vista, ha manifestato delle difficoltĂ nella gestione della nuotata nella propria heat. L’azzurra, bene nei primi 30 metri, è poi calata negli ultimi 20 e chiuso con un crono di 30.46 che le ha permesso di andare avanti con l’ottavo tempo dell’overall, ma ha fatto anche capire che la forma non sia straordinaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Benedetta Pilato avanza senza brillare nei 50 rana ai Mondiali. Qualificata anche Anita Bottazzo

