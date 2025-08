Benedetta Pilato ammette | Il tempo non mi soddisfa ma la condizione è quella che è…

Benedetta Pilato ha dovuto attendere non poco prima di entrare in gara in questi Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. La pugliese, non qualificata nei 100 rana, ha come impegno in questa rassegna iridata solo quello dei 50 rana e si può affermare che la sua forma non sia scintillante. Una conferma è arrivata dall’incedere in vasca, che ha portato a un 30.46 (ottavo tempo dell’overall) lontano dai migliori riferimenti dell’azzurra. “ È stata dura aspettare una settimana per entrare in gara. È molto complicato vedere i tuoi compagni dalla tribuna e non poter fare molto. Quest’anno però è andata così. 🔗 Leggi su Oasport.it

