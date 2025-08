Belen accusata di esporre troppo la figlia di 4 anni sui social | Va protetta fatele fare la bambina

Il suo nome è giĂ un brand, il suo viso sembra quello di una baby modella e la sua scioltezza davanti alla telecamera, beh sembra giĂ proiettarla verso un futuro nel mondo dello spettacolo. Di chi stiamo parlando? Di Luna Marì, la figlia piĂą piccola di Belen Rodriguez avuta insieme all'ex. 🔗 Leggi su Today.it

