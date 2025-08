Beautiful le anticipazioni al 9 agosto | Brooke contro Hope

Beautiful, le anticipazioni dal 3 al 9 agosto. Brooke si scaglia contro Hope per la sua infatuazione irrazionale per Thomas. Brooke si scaglia contro Hope, accusandola di aver sviluppato un'infatuazione irrazionale per Thomas. La ragazza rifiuta ogni critica e rivendica la libertĂ di seguire i propri sentimenti: nonostante le recenti rivelazioni di Thomas l'abbiano turbata,

Beautiful 25/05/2025: conflitto tra Hope e Brooke su Thomas, rivelazione su Eric e difesa di Logan - In questa puntata di Beautiful in onda il 25 maggio 2025, i protagonisti si troveranno nuovamente coinvolti in situazioni intricate, che metteranno in evidenza le contraddizioni e le lotte interiori dei personaggi.

Beautiful, anticipazioni settimanali dal 24 al 30 maggio 2025: Hope difende Thomas davanti a Brooke - Cosa ci riserveranno gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 24 al 30 maggio? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo alla reazione di Hope davanti alle insistenze di tutti, che non vedono di buon occhio la sua relazione con Thomas.

Ridge informa Steffy e Thomas sulla crisi irreversibile di Eric mentre Brooke e Hope affrontano il dolore - Nel corso degli episodi di Beautiful in programmazione il 24 maggio 2025, il personaggio di Ridge intraprende un momento decisivo: informerĂ Steffy e Thomas riguardo alle gravi condizioni di salute di Eric, lasciando i due giovani con un peso emotivo notevole.

