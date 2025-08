Basket serie A2 Un Consorzio con la Benedetto Lo guiderà Roberto Guizzardi

Con l’inizio del mese di agosto, è partito il countdown verso i nastri di partenza della stagione 2526, che verranno staccati ufficialmente tra un paio di settimane con il consueto raduno alla Baltur Arena e le prime corse nel vicino Bulgarelli, per mettere benzina nelle gambe e preparare un’annata lunga 38 partite. Questo è quanto previsto dalla parte strettamente legata al campo, per l’extra, invece, si resta in attesa di sviluppi, anche se qualcosa di concreto giĂ si sta muovendo attorno al mondo biancorosso. La novitĂ principale è legata al nuovo consorzio, dal nome Con. Te! (consorzio territori), che prenderĂ vita a partire dal prossimo settembre e comincerĂ ad affiancare attivamente la Benedetto, sostenendola anche sotto il punto di vista economico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie A2. Un Consorzio con la Benedetto. Lo guiderĂ Roberto Guizzardi

PRIMO CALCIO D’INIZIO SUL NUOVO MANTO IN SINTETICO STADIO COMUNALE “MIMMO GAROFALO”. MERCOLEDì 30 LUGLIO DALLE ORE 19:00 Mercoledì 30 Luglio alle ore 19.00 verrà benedetto il nuovo manto in erba sintetica dello stadio comunale Vai su Facebook

