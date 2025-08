Basket oggi Italia-Islanda | orario e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – L'Italia si avvicina a EuroBasket2025. A partire da oggi, sabato 2 agosto, gli azzurri guidati dal ct Gianmarco Pozzecco saranno impegnati nelle prime amichevoli per preparare al meglio la rassegna continentale. Si parte con la Trentino Basket Cup e con la prima partita da giocare contro l'Islanda.

Italia-Islanda oggi alla Trentino Basket Cup. Orario, dove vederla in tv e streaming - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match d'esordio dell'Italia nella Trentino Basket Cup, capitolo iniziale della preparazione.

Basket, oggi Italia-Islanda: orario e dove vederla in tv e streaming - Le partite dell'Italia nella Trentino Basket Cup, a cominciare da quella di oggi contro l'Islanda, saranno visibili su Sky Sport Basket, al canale 209.