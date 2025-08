Basket | Italia con l’Islanda via alla strada per gli Europei in una giornata altamente azzurra

Quella di oggi si può tranquillamente definire una delle giornate più azzurre possibili. I giochi delle coincidenze orarie hanno fatto sì che, tra le 20 e le 23:15 di questo primo sabato d’agosto, il basket d’Italia possa vivere alcune delle ore più particolari della propria storia, navigando tra quel che accade in ambito senior e quel che, invece, si dipana in ambito giovanile. Chiaramente il focus della maggior parte degli appassionati si riverserà sull’Italia guidata da Gianmarco Pozzecco, già attraversata da mille traversie, attesa all’esordio contro l’Islanda nella prima partita della due giorni dedicata alla Trentino Basket Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Italia, con l’Islanda via alla strada per gli Europei in una giornata altamente azzurra

