basket debutto ad arezzo per i ragazzi di coach olivieri

LUCCA Debutto ad Arezzo. Il campionato di serie B Interregionale di basket comincerĂ , per Basket Ball Club Lucca, il 28 settembre. Definito il calendario provvisorio e il girone. Queste le avversarie: Arezzo, Empoli, Genova, Casale, Don Bosco Crocetta Torino, Basket Vevina, Etrusca San Miniato, Costone Siena, Spezia, Mens Sana, Borgomanero, Olimpia Legnaia Firenze, Torino, Virtus Siena. La novità è al sfgida con le piemontesi giĂ nella prima fase. Quindici squadre per una prima fase che premierĂ solo 8 squadre, poi ottavi quarti e semifinali e finale incrociandosi direttamente in scontri diretti al meglio di tre gare, con le 8 finaliste del girone D della stessa Conference del Centro Italia.

