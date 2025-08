Basket conferme e novità nel nuovo CUS Pisa di Stefano Dari

Pisa, 2 agosto – Dopo una stagione da dimenticare in serie C, terminata all’ultimo posto con la retrocessione, il CUS Pisa Basket riparte con il nuovo roster che, sotto la guida del neo coach Stefano Dari, figura di grande esperienza e prestigio nel panorama cestistico toscano e nazionale, disputerĂ il prossimo campionato di divisione regionale 1, con l’obiettivo di tornare protagonista.. IL CAMPIONATO – La compagine del presidente Enrico Russo, coadiuvato dal direttore sportivo Francesco Fiorindi, con Cosmocare come sponsor principale, affronterĂ un torneo a 32 squadre toscane, che verranno suddivise in due gironi, in un campionato sempre molto orientato ai giovani, che vedrĂ a referto al massimo 3 giocatori nati nel 1992 o precedenti, e l’obbligo di schierare, come undicesimo e dodicesimo, ragazzi del 2007 e 2006 o seguenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, conferme e novitĂ nel nuovo CUS Pisa di Stefano Dari

