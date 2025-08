Basket B Interregionale Mazzoni e Giannone salutano Salgono al ‘piano di sopra’

Il direttore sportivo Simone Gelli sta lavorando alacremente per mettere a disposizione del confermato coach Luca Valentino un roster competitivo in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale. Al momento, però, sono le uscite a tenere banco in casa biancorossa. Dopo quella di Renato Quartuccio, play classe 1994 che ha deciso di chiudere la propria carriera di giocatore passando al ruolo di assistente di Valentino insieme a Tommaso Cappa, adesso vanno annoverate le partenze di due prodotti del vivaio biancorosso: Marco Mazzoni e Luca Giannone. Entrambi, dopo le ultime due ottime stagioni, hanno infatti attirato le attenzioni di diverse squadre e nella prossima stagione potranno misurarsi con la categoria superiore, la Serie B Nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket B Interregionale. Mazzoni e Giannone salutano. Salgono al ‘piano di sopra’

