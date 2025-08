Si è insediato ieri il nuovo questore di Prato, Marco Basile, 58 anni originario di Napoli. Basile è al suo primo incarico nella veste di questore dopo una carriera passata in ruoli "più operativi" di polizia giudiziaria. "Ringrazio il capo della polizia per la promozione e per questo incarico in un territorio così importante – ha detto in nuovo questore – Prato è una realtà frizzante e stimolante, con le sue criticità . Sarà un bella sfida". Basile, laureato in Giurisprudenza, è in polizia dal 1996. Nel 2008 ha lavorato allo Sco poi è passato alla questura di Napoli. Ha una lunga esperienza essendo stato a capo della squadra mobile di Cagliari, Catania e, a dal 2022, a Palermo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basile è il nuovo questore: "Una sfida impegnativa"