Baseball Draghetti nella selezione Toscana

"È stata un'esperienza unica, emozionante, di quelle che ti ricordi per sempre": sono queste le parole del coach Carlo Mori della squadra DRK Baseball Capannori di ritorno dalla Polonia, dove con la selezione Toscana Under 12 ha partecipato al torneo Little League Europe-Africa Region 2025 insieme ad un gruppo di "draghetti". "Ho avuto il privilegio di accompagnare la selezione Toscana come assistant coach e siamo felici che i nostri ragazzi Elia Sposito, Federico Bianchi, Lorenzo Porto e Giorgio Sanson, abbiano avuto l'occasione di essere convocati e vivere questo torneo che rappresenta il coronamento di un loro percorso personale e della nostra società che personalmente ringrazio".

