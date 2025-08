Base navale e terre rare per gli Usa | cosa c' è dietro la mossa africana di Trump

Il Somaliland è una regione della Somalia settentrionale, un tempo conosciuta come Somalia britannica, che nel 1991 ha proclamato la sua indipendenza dalla Repubblica Somala approfittando della sanguinosa guerra civile scoppiata in quel Paese del Corno d'Africa. Mai riconosciuto a livello internazionale, il Somaliland intrattiene comunque relazioni diplomatiche con alcuni Stati, tra cui i l Regno Unito e l'Unione Europea. Ora il governo del Paese è disposto a offrire agli Stati Uniti una base navale all'ingresso del Mar Rosso e accordi su minerali essenziali per l'industria ad alta tecnologia ( Terre Rare ), nella sua ricerca del riconoscimento internazionale come Stato sovrano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

