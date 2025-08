Barcellona lasciano il figlio di 10 anni al terminal e salgono sull’aereo | ‘Il passaporto era scaduto’

Una scena surreale all’aeroporto El Prat: ‘Abbiamo chiamato un parente’. Tutto è iniziato come un normale volo di linea in partenza da Barcellona-El Prat, uno degli scali più trafficati d’Europa. I passeggeri erano già in fase d’imbarco, i bagagli caricati e i documenti in controllo. Ma a un certo punto qualcosa ha interrotto la routine. Un bambino di 10 anni è stato trovato solo nel terminal, senza genitori nei paraggi. Le autorità aeroportuali hanno scoperto che i genitori erano già a bordo dell’aereo, in partenza per il loro Paese d’origine, insieme al fratellino minore. Il passaporto scaduto e la scelta incomprensibile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Barcellona, lasciano il figlio di 10 anni al terminal e salgono sull’aereo: ‘Il passaporto era scaduto’

Avrebbero abbandonato il proprio figlio di dieci anni dopo essersi resi conto che il suo passaporto era scaduto. I due genitori, decisi a non perdere il volo per le vacanze, avrebbero lasciato il bambino al terminal. Vai su Facebook

