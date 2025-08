Barbara De Rossi | La mia Circe sente ciò che gli altri ignorano

Tra il mare e il silenzio, una donna sceglie di abitare l'assenza per ritrovarsi. È Circe, voce antica di una solitudine viva. Alle 21, all'arena della Rocca di Caterina a Forlì, sarà l'attrice romana Barbara De Rossi a darle voce nello spettacolo 'Circe - Storia di una maga', scritto e diretto da Alessandra Pizzi. Un monologo intenso che racconta la vita di una dea capace di restare sola per non tradire sé stessa. De Rossi, cosa l'ha colpita di più nella figura di Circe? "Prima di tutto, la scrittura di Pizzi perché ha raccontato la figura della maga mantenendone le caratteristiche originali, ma donandole un'umanità nuova.

