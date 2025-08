Bando rifugi | finanziati altri 5 progetti nel Lecchese per oltre 950 mila euro

Via libera dalla giunta regionale alla proposta dell'assessore a enti locali e montagna, Massimo Sertori, di incrementare di ulteriori 5 milioni di euro, con fondi Fosmit (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane) le risorse del Bando Rifugi 2024. Questo intervento consente lo scorrimento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: bando - rifugi - euro - finanziati

Bando rifugi, finanziati tre progetti per oltre 650 mila euro sulle montagne lecchesi - Oltre 650 mila euro per 3 rifugi lecchesi. Regione Lombardia ha infatti approvato ufficialmente la graduatoria dei progetti ammessi al contributo del Bando Rifugi 2024.

Bando rifugi: Regione Lombardia finanzia cinque progetti in provincia di Sondrio - Il Bando Rifugi 2024 di Regione Lombardia, numeri alla mano, è stato un grande successo come dimostra il fatto che, nel periodo di presentazione delle domande (10 luglio 2024 - 29 novembre 2024), sono state presentate 115 istanze, di cui 108 valutate positivamente, per un contributo complessivo.

Bando Rifugi: al San Jorio di Gravedona quasi 300mila euro da Regione Lombardia - Con il Bando Rifugi 2024 la Regione ha stanziato 296.975 euro per il Rifugio S. Iorio di Gravedona ed Uniti.

In arrivo a fine mese il bando che stanzia 15.870.000 euro come contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese che svolgono attività ricettiva. Le risorse copriranno il 50% dell’investimento complessivo fino a un tetto di spesa di 120mila euro. Ampia la Vai su Facebook

Bando rifugi: finanziati altri 5 progetti nel Lecchese per oltre 950 mila euro; Da Regione Lombardia quasi altri due milioni di euro per i rifugi della provincia di Sondrio; Altri 5 milioni dalla Giunta regionale per i rifugi della Lombardia. Saranno finanziati altri 25 interventi, 9 dei quali in provincia di Sondrio.

Fondi nazionali anche per il Bando Rifugi, ecco i nuovi progetti finanziati - Ora una parte della lacuna è stata colmata grazie al Fosmit, il Fondo per lo sviluppo delle montagne ita ... Scrive quibrescia.it

Bando rifugi: 5 mln per 25 nuovi interventi - Via libera dalla Giunta regionale alla proposta dell’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, di incremento ... Secondo resegoneonline.it