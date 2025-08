"Lo strano mistero dei ladri di numeri ". Ha ragione il professor Duccio Balestracci a coniare questo slogan per il curioso episodio che l’ha visto, suo malgrado, protagonista. Ma che sembra non riguardare solo l’abitazione del docente in via Baroncelli, a due passi da Provenzano, in pieno centro storico. Una sorta di nuova ’moda’, per così dire. Che comunque comporta disagi per i residenti che devono recarsi all’anagrafe per sostituire quello rubato. "Domani (oggi, ndr) farò denuncia, mi hanno detto che è necessaria nel caso vengano individuati grazie alla videosorveglianza", annuncia comunque con il sorriso Balestracci che è riuscito ad ironizzare sulla scomparsa del suo numero civico, il 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Banda ruba i numeri civici in centro. Duccio Balestracci scrive ai ladri: "E' successo anche ad altri residenti"