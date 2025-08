Banche promosse dallo stress test Le italiane sono fra le più solide

Il Pil crolla del 6,3% entro il 2027. Le economie avanzate finiscono in una recessione "prolungata e simultanea", fra crescenti tensioni geopolitiche e una corsa al protezionismo su scala mondiale. È lo scenario da incubo immaginato dallo stress test dell’Eba (l’Autorità bancaria europea) e della Bce. Ma anche sotto pressione le banche italiane tengono botta. Reggono meglio di quelle francesi e tedesche, più esposte alla leva finanziaria e alle filiere globali. Anzi, nel gioco della simulazione estrema, i nostri istituti escono con i bilanci fra i più in salute del continente. A parlare sono i numeri: nel peggiore degli scenari ipotizzati, il capitale primario (Cet1) delle banche dell’Ue scenderebbe dal 15,8% al 12,1%, perdendo 3,7 punti percentuali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Banche promosse dallo stress test. Le italiane sono fra le più solide

In questa notizia si parla di: banche - stress - test - italiane

Buch (Bce), nel 2026 stress test delle banche su geopolitica - La sorveglianza Bce effettuerà stress test sulle banche rispetto ai rischi geopolitici nel 2026: Lo afferma la presidente della vigilanza Bce Claudia Buch in audizione al Parlamento europeo.

Buch (Bce), nel 2026 stress test delle banche su geopolitica - La sorveglianza Bce effettuerà stress test sulle banche rispetto ai rischi geopolitici nel 2026: Lo afferma la presidente della vigilanza Bce Claudia Buch in audizione al Parlamento europeo.

Bce: banche bruciano meno capitale rispetto ai passati stress test - Roma, 1 ago. (askanews) – Anche il campione allargato preso in considerazione dalla Banca centrale europea, per la nuova tornata di stress test Ue, mostra che le banche dell’area euro risultano “resilienti rispetto a uno scenario di grave peggioramento dell’economia”.

Stress test, ecco perché le banche italiane battono quelle francesi, spagnole e tedesche https://ilsole24ore.com/art/stress-test-ecco-perche-banche-italiane-battono-quelle-francesi-spagnole-e-tedesche-AHjyw10B?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole2 Vai su X

#BREAKINGNEWS. Banche europee promosse dallo «stress test»: le italiane fra le più solide https://www.ilsole24ore.com/art/banche-europee-promosse-stress-test-italiane-le-piu-solide-AHq57n0B Vai su Facebook

Banche promosse dallo stress test. Le italiane sono fra le più solide; Risultati dello stress test europeo del 2025; Banche europee promosse dallo «stress test»: le italiane fra le più solide.

Stress test, banche italiane in salute, resilienti con choc su dazi e rigonfiamento - Il sistema bancario italiano è sempre resiliente e fortemente capitalizzato. Lo riporta ilmessaggero.it

Stress test, Bankitalia: CET1 banche italiane calerebbe di 1,8 pp in media nello scenario avverso - Per le banche italiane, il CET1 ratio all'esito dello stress test condotto dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) si ridurrebbe nello scenario avverso di 1,8 punti percentuali in media sec ... Come scrive finanza.repubblica.it