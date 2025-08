Banca Ifis consolida i profitti e si lancia nel risparmio gestito

Banca Ifis consolida la redditivitĂ dopo il successo dell'Opas su Illimity ed entra nel mercato del risparmio gestito. Nel primo semestre l'istituto ha riportato un utile netto consolidato di 93,7 milioni di euro, al netto dei costi straordinari legati all'Opas, in linea con i 93,6 milioni dello stesso periodo del 2024. Il dato, spiega il gruppo, «è dovuto alla positiva performance commerciale, alla resilienza del business Npl e all'operato dell'attivitĂ del comparto finanza proprietaria, in un contesto caratterizzato da tassi di interesse decrescenti ed elevata volatilità ». Il margine di intermediazione si è attestato a 351 milioni, in calo rispetto ai 374,5 milioni del primo semestre 2024, «per via dell'evoluzione meno favorevole dei tassi di riferimento».

Banca Ifis: «Investire in bellezza conviene: così l'arte genera valore» - L’arte non è solo contemplazione: è leva economica, stimolo creativo e fattore di coesione sociale. Lo dimostra il dialogo promosso da Banca Ifis alla Pinacoteca di Brera, in occasione della mostra La Bellezza e l’Ideale, dedicata ai busti di Antonio Canova.

Illimity Bank accetta l’Opas di Banca Ifis di €298 mln: "Congrua finanziariamente, ma rischi su strategia, governance e integrazione” - Il CdA di illimity esprime forti riserve sull’offerta di Banca Ifis: assenza di piano industriale autonomo, sinergie incerte, governance penalizzante e impatto sul capitale Il consiglio di amministrazione di illimity Bank ha esaminato l’Opas volontaria presentata da Banca Ifis di €298 milioni

Illimity Bank: Offerta di Banca Ifis Congrua, ma con Rischi e Incertezze - Il consiglio di amministrazione di illimity Bank, sulla base della documentazione esaminata relativa all' offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Banca Ifis e tenuto conto di quanto espresso dagli advisor finanziari Jefferies e Wepartner, ha approvato il comunicato ed ha concluso che il "corrispettivo sia congruo dal punto di vista esclusivamente finanziario", spiega una nota di Illimity.

