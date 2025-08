banca ifis compra euclidea sim utile di 87 milioni

Banca Ifis chiude il primo semestre dell’anno con un utile di 87,1 milioni, si prepara ad integrare Illimity dopo il successo della sua offerta pubblica e fa un primo passo nel risparmio gestito con l’acquisizione di Euclidea Sim. La semestrale, che senza i costi per l’Opas avrebbe registrato profitti stabili a 93,7 milioni, è stata l’occasione per tornare sul destino della banca fondata da Corrado Passera, di cui è in corso la procedura di sell-out che porterĂ al delisting a settembre. Ifis ha confermato l’obiettivo di sinergie per 75 milioni e ha avviato la due diligence, che si concluderĂ entro la fine dell’anno, per individuare gli asset non core che saranno oggetto di cessione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

