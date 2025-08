Ballando il rumor sulla famosa cantante | Milly vuole proprio lei

News Tv. Il cast di Ballando con le stelle 2025 si arricchisce di nuovi nomi e cresce l’attesa per l’inizio del programma, previsto – salvo cambiamenti – per sabato 27 settembre. Mentre Milly Carlucci continua a svelare gradualmente i concorrenti ufficiali, nelle ultime ore è spuntato un nome a sorpresa che potrebbe fare scintille sulla pista. Ecco cosa sappiamo finora. Leggi anche: “Amici”, il cantante condannato a 4 anni di carcere: le parole dell’ex fidanzata Dal palco dell’Ariston alla pista da ballo?. Secondo quanto riportato da Dagospia, dopo il ritorno in grande stile sul palco del Festival di Sanremo 2025, l’artista sarebbe pronta ad affrontare una nuova sfida, stavolta tutta a ritmo di musica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

