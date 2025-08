Baccalà in Piazzetta a Martone | due giorni all’insegna dei sapori della Locride

Il borgo di Martone, piccolo gioiello incastonato nella Locride, è pronto ad accogliere nuovamente appassionati di gastronomia e curiosi per la seconda edizione di "Baccalà in Piazzetta", in programma per il 5 e 6 agosto 2025. Forte del successo registrato lo scorso anno, la manifestazione si. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

