Baby gang rapina la villa | pistola alla tempia del ragazzo davanti alla mamma per avere i soldi Denunciati un 17enne e un 18enne

REFRONTOLO (TREVISO) - A 17 anni pianificano una rapina a mano armata, si infiltrano in una villetta in collina e puntano una pistola alla testa di un 19enne davanti a sua madre, facendosi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Baby gang rapina la villa: pistola alla tempia del ragazzo davanti alla mamma per avere i soldi. Denunciati un 17enne e un 18enne

