Ieri mattina Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato ufficialmente la propria lista di candidati alle regionali marchigiane. L’incontro, ospitato nella sede elettorale di Matteo Ricci ad Ancona, ha visto la partecipazione dei portavoce nazionali Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, accanto allo stesso Ricci. Una lista, come dicono i referenti della coalizione, frutto di un lavoro capillare nei territori. Avs si presenta all’appuntamento elettorale con un gruppo eterogeneo che intreccia esperienze istituzionali, competenze professionali, militanza sociale, visione ecologista. Un progetto che mette al centro giustizia sociale, transizione ecologica, dignità del lavoro ed equità territoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Avs presenta le liste: c’è anche l’ex sindaco di San Benedetto Gaspari

