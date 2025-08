Avellino | serata anni Novanta in piazza con Remember 90 Show

Domenica 3 agosto, alle ore 21:30, nella piazza di Picarelli, frazione del comune di Avellino, si terrĂ uno spettacolo musicale gratuito dal titolo Remember 90 Show. L’evento, promosso come una serata interamente dedicata alla musica degli anni Novanta, promette di riportare il pubblico nel cuore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - serata - anni - novanta

A Villa Avellino serata proiezione corti finalisti - Dopo l’ottima presentazione dello scorso 10 Maggio, tenutasi presso la “Sala Ostrichina” del Parco Borbonico del Fusaro, che ha coinvolto numerosi protagonisti  del mondo del cinema, e appassionati dell’universo cinematografico, continua l’incredibile percorso del cortometraggio “La Porta del  Perdono” del giovane regista Samuel Corsaro (Produzione Corsaro Film), selezionato tra i finalisti della Sezione Competitiva della […] The post A Villa Avellino serata proiezione corti finalisti appeared first on Il Blog di Giò.

"Per le vie del centro storico di Avellino": serata tra DJ set, spettacoli e il coinvolgimento dei locali - Venerdì 1° agosto, a partire dalle ore 20:00, il centro storico di Avellino ospiterà l’iniziativa “Per le vie del centro – Storico ad Avellino”, una serata a carattere musicale e performativo articolata tra Piazzetta Amendola (ex Dogana), Via Luigi Amabile e Via del Gaizo.

L’Avellino tra la sua gente: serata speciale a San Tommaso - Tempo di lettura: 2 minuti Una serata che sa di casa, di orgoglio, di appartenenza. Nel cuore del rione San Tommaso, durante i festeggiamenti per Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, il legame tra la città e l’ U.

Sabato 9 Agosto #MONTEMILETTO #avellino Ore 21:30 / Ingresso Gratuito ! Per la prima volta in zona “LA NAVE NOVANTA” UN MEGA PALCO A 2 PIANI A FORMA DI NAVE ? @nostalgia90_official L’ORIGINALE IL PARTY 90s PIÙ FORTE D’ITALIA Vai su Facebook

Avellino: serata anni Novanta in piazza con Remember 90 Show; Morra De Sanctis si prepara a rivivere gli anni ’90: in scena “Nostalgia 90”; Notte Bianca 2025 a Cava de' Tirreni, BigMama e Nostalgia 90.