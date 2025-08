Automobilismo Boom di iscritti al Rally Città di Lucca

Start ai motori. Con un boom di iscritti per la 60^ Coppa CittĂ di Lucca e primo Rally dello Zoccolo. Saranno 110 gli equipaggi che si sfideranno sulle prove speciali allestite dall’organizzazione. QualitĂ e quantitĂ , quindi, nel biglietto da visita proposto da Automobil Club Lucca agli appassionati, con le Mura cittadine elevate a grandi protagoniste della manifestazione, rivolta a vetture moderne e storiche. Centouno i bolidi in gara, con ben 17 esemplari di classe Rally2, la categoria di riferimento della Coppa Rally di Zona, contesto che chiamerĂ alla partenza della gara i principali interpreti della "Zona 7". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Automobilismo. Boom di iscritti al Rally CittĂ di Lucca

rally - lucca - boom - iscritti

