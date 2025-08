Auto fuori controllo all' incrocio per il mare | un giovane finisce in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO - Un giovane in ospedale, auto e aiuola spartitraffico distrutti con annessi semafori,  pali della segnaletica e telecamere. È questo il bilancio di in un incidente verificatosi nella notte tra ieri e oggi, sabato 2 agosto, sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

