Auto esce di strada sul tornante si cappotta e rimane in bilico sulla scarpata | feriti i 5 giovanissimi a bordo Scontro tra vetture a Pavia di Udine

È stata una notte movimentata per i soccorritori del Friuli Venezia Giulia, impegnati in due distinti incidenti stradali avvenuti in comuni diversi a poche ore di distanza l?uno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Auto esce di strada sul tornante, si cappotta e rimane in bilico sulla scarpata: feriti i 5 giovanissimi a bordo. Scontro tra vetture a Pavia di Udine

In questa notizia si parla di: auto - esce - strada - tornante

Esce dal garage e l'auto prende fuoco. Paura a Nardò - NARDO' - Prima un forte botto e poi le fiamme improvvise: auto carbonizzata e paura per una donna. L’episodio nel pomeriggio in via Eugenio Chiesa a Nardò, in una traversa della centralissima via Duca degli Abruzzi.

Incidente in tangenziale a Torino Villaretto: auto esce di carreggiata e si ribalta nel prato - Un incidente si è verificato nella serata di ieri, martedì 13 maggio 2025, nel tratto di tangenziale nord compreso tra gli svincoli per il raccordo Torino-Caselle e di Borgaro Torinese, sul territorio comunale di Torino.

Esce dal garage e l'auto prende fuoco. Paura a Nardò - NARDO' - Prima un forte botto e poi le fiamme improvvise: auto carbonizzata e paura per una donna. L’episodio nel pomeriggio in via Eugenio Chiesa a Nardò, in una traversa della centralissima via Duca degli Abruzzi.

Un impatto violentissimo in piena corsia di sorpasso, nessuno scampo per le persone coinvolte. L’autostrada A4 è tornata teatro di una tragedia: quattro le vittime, tra cui il conducente, un pensionato di 70 anni. Vai su Facebook

Auto esce di strada sul tornante, si cappotta e rimane in bilico sulla scarpata: feriti i 5 giovanissimi a bordo. Scontro tra vetture a...; Un pandino esce di strada al tornante e finisce in un torrente, in azione i vigili del fuoco; MONFUMO | AUTO PRECIPITA SUL TORNANTE, 5 RAGAZZI FERITI: «STRADA PERICOLOSA, ERA SEGNALATA».

Un pandino esce di strada al tornante e finisce in un torrente, in azione i vigili del fuoco - Paura sulla Sp174 in Alto Adige nella mattinata di oggi, sabato 26 luglio, quando intorno alle 8 si è verificato un pericoloso incidente stradale. Da ildolomiti.it

Auto esce di strada durante un rally in Francia, tre morti - Tour de France 2025, 8 mesi di prigione (con la condizionale) e Daspo di 5 anni per l’uomo che è entrato sul percorso nella 17ª tappa L’IA Predice la Terza Guerra Mondiale—La Simulazione Nucleare che ... msn.com scrive