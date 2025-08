Atta | Aspetto di incontrare Modric Sono incuriosito da questo campione

Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Luka Modric, centrocampista del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atta: “Aspetto di incontrare Modric. Sono incuriosito da questo campione”

In questa notizia si parla di: atta - modric - aspetto - incontrare

UDINESE - Atta: "Mi è piaciuto McTominay del Napoli, aspetto di incontrare De Bruyne e Modric" https://ift.tt/cEG1Dq6 Vai su X

Wimbledon stregato per Aryna Sabalenka: la numero uno del mondo fallisce ancora una volta l’attacco alla finale ed è una furia in campo, Anisimova si giocherà lo Slam all’ultimo atto Vai su Facebook

Udinese, Atta: Mi piace McTominay e aspetto De Bruyne. Più forte? L'Inter; Atta (Udinese): “Mi è piaciuto McTominay e non vedo l’ora di incontrare De Bruyne e Modric”; Atta: “Inter squadra più forte della Serie A. Se vorrei andarci? Di sicuro…”.

Udinese, Atta: "Mi piace McTominay e aspetto De Bruyne. Più forte? L'Inter" - Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ed ha parlato del prossimo campionato di Serie A che inizierà ad agosto. Secondo msn.com

Atta e i migliori della Serie A: "Mi è piaciuto McTominay. De Bruyne e Modric, non vedo l'ora" - Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport di oggi, affrontando vari argomenti e non per. Riporta tuttomercatoweb.com